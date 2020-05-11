محمد بن مسعود - الدمام - خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وشملت 56 رخصة أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس, 86 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة عن بعد, إصدار 56 رخصة بلدية للمنشآت التجارية، واعتماد 17 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 8 قرارات مساحية، إضافة إلى 5 رخص حفر لإنجاز خدمات البنية التحتية.أمانة منطقة المدينة المنورة 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:57 PM خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية وشملت 56 رخصة Advertisements عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر 86 رخصة لخدمة المواطنين عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر 86 رخصة لخدمة المواطنين أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس, 86 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة عن بعد, إصدار 56 رخصة بلدية للمنشآت التجارية، واعتماد 17 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 8 قرارات مساحية، إضافة إلى 5 رخص حفر لإنجاز خدمات البنية التحتية. الكلمات المفتاحية ، عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر 86 رخصة لخدمة المواطنين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عن بعد.. أمانة المدينة المنورة تصدر 86 رخصة لخدمة المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.