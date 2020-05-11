محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الوزارة عبر حسابها أن القيمة الإجمالية بلغت 45.8 مليار ريال كشفت وزارة المالية أن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت 24 ألف عقد خلال الربع الأول من عام 2020.

وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية خلال الربع الأول من العام 2020م، (24,018) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليار ريال. وزارة المالية منصة اعتماد وزارة المالية منصة اعتماد 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:48 PM Advertisements أوضحت الوزارة عبر حسابها أن القيمة الإجمالية بلغت 45.8 مليار ريال خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد" خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد" كشفت وزارة المالية أن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت 24 ألف عقد خلال الربع الأول من عام 2020.

وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية خلال الربع الأول من العام 2020م، (24,018) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليار ريال. الكلمات المفتاحية ، خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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