اخبار السعوديه

خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الوزارة عبر حسابها أن القيمة الإجمالية بلغت 45.8 مليار ريال

كشفت وزارة المالية أن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت 24 ألف عقد خلال الربع الأول من عام 2020.
وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية خلال الربع الأول من العام 2020م، (24,018) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليار ريال.

خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة

وزارة المالية منصة اعتماد

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:48 PM

Advertisements

أوضحت الوزارة عبر حسابها أن القيمة الإجمالية بلغت 45.8 مليار ريال

خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشفت وزارة المالية أن عدد العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية بلغت 24 ألف عقد خلال الربع الأول من عام 2020.
وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغ إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد الرقمية خلال الربع الأول من العام 2020م، (24,018) عقداً وتعميداً، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 45.8 مليار ريال.

الكلمات المفتاحية

، خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد" ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال الربع الأول.. المالية: 24 ألف عقد عبر منصة "اعتماد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا