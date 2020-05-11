محمد بن مسعود - الدمام - امنة الضحاك :وصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص اعلنت الامارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة وقالت متحدثة الحكومة امنة الضحاك : ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة

واشارت الى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس #كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:45 PM Advertisements امنة الضحاك :وصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص الامارات تسجل 680 إصابة بكورونا ..والاجمالي 18878 حالة الامارات تسجل 680 إصابة بكورونا ..والاجمالي 18878 حالة اعلنت الامارات عن تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18878 حالة وقالت متحدثة الحكومة امنة الضحاك : ارتفعت حالات الشفاء المسجلة في الدولة إلى 5381 حالة، وذلك بعد شفاء 577 حالة

واشارت الى وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس #كورونا المستجد، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص الكلمات المفتاحية ، الامارات تسجل 680 إصابة بكورونا ..والاجمالي 18878 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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