، "صحة الطائف" عن إصابات مستشفى النفسية ومركز التأهيل: تحت السيطرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والرسائل غير المسؤولة دون إدراك حقيقة الوضع

قالت الصحة في الطائف إن الجهود تتضافر ميدانياً بتعاون الجميع للحيلولة دون تزايد إصابات كورونا.

وأضافت أن الوضع الصحي بالمحافظة والمحافظات المجاورة في نطاق صحة الطائف في إطار بسيط لا يستوجب الخوف رغم ارتفاع ارقام المصابين خلال اليومين السابقين والذي يعود للحملات المكثفة، إلى جانب مؤثرات أخرى شهدها الميدان مؤخراً وتناقلها البعض بصور مختلفة، إضافة إلى بعض المخالفات الوقائية في تطبيق التباعد اللازم.

واضافت على لسان متحدثها عبدالهادي الربيعي، ان الصحة تجدها فرصة لطمأنة الجميع حيال ما يُتناقل حول إصابات داخل مستشفى الصحة النفسية، وللايضاح فقد سجل المستشفى مؤخراً بعض الاصابات في اطارها المحدود طُبقت معها مجموعة من الإجراءات لعزل مجموعة من المصابين والمخالطين في عنابر محددة والسيطرة تماماً على الوضع.

كما سجل فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية "التأهيل الشامل" اصابات تعاملت معها الصحة بشكلٍ فوري ومباشر وفق الوضع القائم منذ الاصابة الأولى واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، ومنها فرض إجراءات وقائية صارمة مع استمراريتها بقيادة الفرق الصحية بالموقع لحين الاطمئنان على كافة الجوانب الصحية لضمان سلامة الموقع والنزلاء مستقبلاً ولضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لا سيما وان كثيراً من النزلاء بحاجة لمزيد من العناية نظراً لنوعية حالة النزلاء.

وأضافت الصحة ان هذا الايضاح يأتي اسهاماً في إطلاع الجميع على حقيقة الوضع الصحي وعدم الانسياق وراء الشائعات والرسائل الغير مسؤولة دون إدراك لحقيقة الوضع.

وقالت: للاطمئنان فإن جهودنا قائمة بتوفيق الله ثم بتوجيهات قيادتنا الحكيمة ومتابعة فريق العمل لإدارة ازمة كورونا بالوزارة ومركز القيادة والتحكم بالطائف بقيادة مدير الصحة سعيد بن جابر القحطاني وفريق العمل المرابط ميدانياً وتعاون وتضافر كافة الجهات الحكومية على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الأمان الصحي بإذن الله.

يُشار إلى أن محافظة الطائف سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لـمواطن، وبلغت إجمالي الإصابات حتى الآن 966 إصابة، فيما وصل مجموع حالات التعافي إلى 180 حالة.

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