«تقويم التعليم»: الدولة تحملت التكاليف الإضافية لتجهيزات الاختبار عن بُعد و350 ألف طالب يؤدونها

قال المتحدث باسم هيئة تقويم التعليم والتدريب نايف العبدلي، اليوم الإثنين، إنه متوقع أداء 350 ألف طالب وطالبة اختبارهم عن بُعد في منازلهم، التي تحقق الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وعدم تعريضهم لأي مسببات تساعد في انتشار فيروس كورونا الجديد.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة، أكد أن الاختبار التحصيلي عن بُعد قائم وسيعقد في شوال، لافتا إلى أن هذا الاختبار من الاختبارات التي كانت تقدم في 362 مقرًا للاختبارات على مستوى المملكة وهو مساوٍ في القوة والثبات للاختبار التقليدي وفق مواصفات المركز الوطني للقياس.

وأوضح أن الهيئة أطلقت خدمة توثيق معلومات المختبر اللازمة لأداء الاختبار والتي كانت تقدم مسبقًا بالحضور إلى مقرات الاختبارات وهذا الإجراء للحفاظ على أمن الطلاب وسلامتهم لتقديم الخدمة لهم في منازلهم.

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وأضاف: الهيئة جهزت مواد تعليمية مجانية للتدرب على أسئلة الاختبارات التحصيلية والتعرف على مفاهيمها وأسلوبها دعمًا للمختبرين من الطلاب، مؤكدًا أن الدولة تحملت التكاليف الإضافية؛ لتوفير تجهيزات الاختبار عن بُعد ولم تحمل المختبر من الطلاب والطالبات أي رسوم إضافية لأداء الاختبار.

وتابع: تعمل منصة الاختبار عن بعد على التزامن وتساعد المختبر على استمرار الاختبار في حال انقطع الإنترنت ولا تؤثر على إجاباته وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 40 معيارًا حساسًا للتعرف على أي مخالفات، وكلنا ثقة بطلابنا وطالباتنا.

وأشار متحدث هيئة التعليم إلى أنه سيتمكن من لا يملك حاسبًا آليًّا من أداء الاختبار وفق اشتراطات وبروتوكولات وزارة الصحة، مُتابعًا: سيحصل أبناؤنا على فرص قبول عادلة ومعيار موحّد على مستوى الوطن يحقق الشفافية والمصداقية في القبول.

كما أكد توفير فترة تدريبية مجانية تسبق الاختبار الفعلي لجميع الطلاب المتقدمين من أجل التعرف على بيئة المنصة وأدواتها بوقت كافٍ، موضحًا أن 223 ألف طالب وطالبة حتى الآن وتم تحديث معلومات جاهزية الطلاب لتأدية الاختبار خلال يومين.