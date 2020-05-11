بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار وهويات «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أعمار وهويات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 9 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ 9 من بينهم سعوديان وباقي الحالات لجنسيات متعددة وتراوحت الأعمار ما بين 27 و 86، وسجلت الحالات في جدة ومكة والمدينة والطائف.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد والبالغ عددها 1966حالة في المملكة.

وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 520 حالة، فيما جاءت باقي المدن كالتالي: (مكة المكرمة 343، المدينة المنورة 257، جدة 236، الدمام 95، الطائف 71، الخبر 60، الجبيل 49، حدة 39، الدرعية 25، القطيف 23، المجاردة 15، بريدة 15، تبوك 10، حائل 10، ينبع 9، الظهران 8، بقيق 7، خميس مشيط 5، صفوى 5، النعيرية 3).

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وبحسب «متحدث الصحة» توزعت باقي الحالات كما يلي: (عنيزة 2، بيش 2، ثريبان 2، الخرج 2، أبها 1، محايل عسير 1، راس تنورة 1، المذنب 1، الصحن 1، الخرمة 1، قلوة 1، صبيا 1، حفر الباطن 1، القنفذة 1، نجران 1، دومة الجندل 1، منفذ الحديثة 1، جديدة عرعر 1، المزاحمية 1، الزلفي 1).

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 41,014 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 12737، وذلك بعد تسجيل 1280 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 255 بعد تسجيل 9 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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