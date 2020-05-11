الغذاء والدواء توضح موقف المعقمات ودور تطبيق «طمني» في مواجهة كورونا

كشف المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء، تيسير المفرج، أن الهيئة تبذل قصارى جهدها من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وقال إن عدد المصانع المحلية المنتجة للمعقمات وصل إلى 60 مصنعًا؛ وأنه يتم إنتاج أكثر من 3 ملايين ونصف المليون لتر من المعقمات أسبوعيًا.

وأشار متحدث الغذاء والدواء إلى أن عدد المصانع المحلية المنتجة للألبسة الطبية 3 مصانع، تنتج أسبوعيًا 94500 قطعة، وفيما يتعلق بتطبيق «طمني» قال: «تطبيق طمني يتيح لك معرفة الصيدليات المرجعية ويربط المستخدم مع 170 صيدلية حول المملكة، ويرشدك إلى طريقة البحث عن الكمامات أو المعقمات وربط المستخدم مع أكثر من 1000 صيدلية حول المملكة».

وتابع متحدث الغذاء والدواء: «تطبيق طمني، يهدف إلى تعزيز الصحة العامة، ويوفر خدمة البحث عن أسعار الأدوية وبدائلها المعتمدة، وتقديم البلاغات عن المنتجات مباشرة، ويتيح للمستخدم الاطلاع على التنبيهات والتحذيرات الرسمية الصادرة من الهيئة».

وحول البلاغات التي تلقتها هيئة الغذاء والدواء في الآونة الأخيرة، قال متحدث الغذاء والدواء: «قامت الهيئة خلال فترة الأزمة في الشهرين الماضيين، بـ32289 جولة تفتيشية، وتم رصد 2430 مخالفة، وكانت ضبطيات الأدوية والأجهزة 29 مليون عبوة، وقرابة 8 ملايين ونصف المليون كجم من الغذاء».

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وأضاف: «تم استقبال 103606 بلاغات واستفسارات عبر جميع مراكز الاتصال، فيما بلغت الإرساليات المفسوحة 54602 إرسالية، والمنتجات المفسوحة عبر المنافذ 243082 منتجًا تم فسحه»، وأوضح أنه «تمت الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية معتمدة من الهيئة، وهي منشورة في الموقع الرسمي للهيئة».

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