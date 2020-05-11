فتيات الضيافة بالرياض يشاركن في إعداد سلات غذائية للمحتاجين

أعدت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 50 سلة غذائية ضمن مبادرة «عطاء الضيافة» الرمضانية، وشاركت فتيات دار الضيافة في تجهيز السلال الغذائية من أجل توزيعها على الأسر المتعففة المحتاجة في المنطقة، بالإضافة إلى أسر حراس الأمن في الدار ومستشفيات الأحياء القريبة.

وتضمنت المبادرة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، اختيار مجموعة متنوعة من الأصناف الغذائية الضرورية في شهر رمضان المبارك وتغليفها وترتيبها في سلال متكاملة ثم توزيعها على الفئة المستهدفة لتخفيف معاناتهم وترسيخ حب العمل التطوعي في نفوس فتيات الدار؛ حيث تسعى الدار عبر هذه البرامج و المبادرات التطوعية إلى استثمار أوقات الفراغ لدى فتياتها.

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