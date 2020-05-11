بالفيديو.. الصحة تحذر من «خطر جديد» للتجمعات العائلية على الأطفال والمرأة

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، من أخطار التجمعات العائلية؛ كونها تؤدي إلى تزايد خطر الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وأضاف «العبد العالي» خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن ارتفاع معدل إصابة الأطفال والنساء بفيروس كورونا، يأتي بسبب التجمعات العائلية.

وأشار إلى خطورة عدم التقيد بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية، والاجتماعات الأسرية المكثفة التي تتم بطريقة خاطئة، مما يدل على عودة النشاطات بشكل سلبي.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 41.014 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي12737، وذلك بعد تسجيل 1280 حالة جديدة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 255 بعد تسجيل 9 حالات جديدة.

Advertisements

اقرأ أيضًا

وزارة الصحة تُوضح 5 خطوات لاستلام الطلبات بطريقة آمنة

بالفيديو.. «الصحة» تعلن مناطق «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة