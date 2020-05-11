أمانة المدينة المنورة تصدر 86 رخصة لخدمة المواطنين عن بُعد

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنور 86 رخصة منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بُعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وشملت الخدمات التي قدمتها الأمانة عن بُعد، إصدار 56 رخصة بلدية للمنشآت التجارية، واعتماد 17 رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار 8 قرارات مساحية، إضافة إلى 5 رخص حفر لإنجاز خدمات البنية التحتية.

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