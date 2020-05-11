الخليج 365الإثنين 2020/5/11 07:28 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة شفاء 97 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172.
وأوضح "مجاهد" أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655، من ضمنهم الـ2172 متعافياً.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى، الإثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.
وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 8 حالات وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.