مصر تسجل 8 حالات وفاة و346 إصابة جديدة بكورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة شفاء 97 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172.

وأوضح "مجاهد" أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655، من ضمنهم الـ2172 متعافياً.

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وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى، الإثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية.