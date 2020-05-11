- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام.
ولفت العضايلة إلى أنه اعتباراً من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء.
ووفق روسيا اليوم لفت العضايلة في المقابل إلى أنه سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.
وأشار العضايلة إلى أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 562 إصابة.الأردن حظر شامل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 06:55 PM
قالت: اعتباراً من غد سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين حتى 7 مساءالأردن: حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بالمركبات
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام.
ولفت العضايلة إلى أنه اعتباراً من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء.
ووفق روسيا اليوم لفت العضايلة في المقابل إلى أنه سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي لوسائط النقل العام والبدء بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من الغد، كما أعلن عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مايو المقبل.
وأشار العضايلة إلى أن يوم الجمعة من كل أسبوع سيتم فرض حظر تجول شامل حتى إشعار آخر.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 562 إصابة.
، الأردن: حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بالمركبات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن: حظر شامل في أول أيام عيد الفطر على تنقل الأشخاص بالمركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.