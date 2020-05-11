، رسمياً: الحكومة البريطانية توافق على استئناف الدوري الإنجليزي 1 يونيو ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافقت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، على عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بدءاً من 1 يونيو المقبل وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة منحت الضوء الأخضر لاستئناف منافسات مسابقة البريميرليج وغيرها من الرياضات الأخرى الكبرى اعتباراً من 1 يونيو، ولكن مع عدم السماح بوجود أي مشجعين في جميع الملاعب. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع ألا يتم السماح بحضور مشجعين في المدرجات حتى يتم العثور على لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المقرر أن تجتمع اليوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عبر الاونلاين لإجراء مزيد من المناقشات حول خطتها المقترحة لمشروع إعادة المسابقة من جديد بعد توقف قارب شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير. وكانت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز توقفت منذ 13 مارس الماضي، إلا أن رابطة الدوري الانجليزي تهدف إلى الاستئناف بدون جماهير في شهر يونيو المقبل من أجل استكمال الموسم.

وأصدرت رابطة أندية الدورى الإنجليزي، بيانا رسميا، الأسبوع الماضى قالت فيه:" تم الإتفاق على أن رابطة اللاعبين، أن اللاعبين والمدربين هم مفتاح عملية العودة وسيتم التشاور بشأن ذلك بشكل أكبر، أولويتنا هى صحة وسلامة اللاعبين والمدربين وموظفى الأندية، ندرس حالياً أولى الخطوات ولن يتم العودة للتدريبات إلا بتوجيه حكومي وتحت إشراف طبي وبعد التشاور مع اللاعبين والمدربين".الحكومة البريطانية الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج