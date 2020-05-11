محمد بن مسعود - الدمام - 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 06:31 PM إجمالي الحالات 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها مصر.. تسجيل 346 إصابة بكورونا.. و8 وفيات مصر.. تسجيل 346 إصابة بكورونا.. و8 وفيات أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس و8 وفيات.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر.. تسجيل 346 إصابة بكورونا.. و8 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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