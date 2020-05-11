محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة الفرنسية تسمح لرياضيي النخبة بالتدرب داخل الصالات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-11 أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يسمح لرياضيي النخبة بينهم أصحاب الميداليات الأولمبية، باستئناف تدريباتهم اعتباراً من اليوم الاثنين في منشآت رياضية مغلقة وفق شروط.

وينص المرسوم أنه يمكن للرياضيين المسجلين في قوائم المستويات العليا، والرياضيين الواعدين والرياضيين المحترفين، التدريب في منشآت رياضية مغلقة، باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه سيعاد تدريجياً فتح مراكز التدريب اعتباراً من اليوم، مضيفة أن الأمر قد "يستغرق بضعة أيام إلى أسبوعين". 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 06:33 PM Advertisements قالت: باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية قالت: باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوماً يسمح لرياضيي النخبة بينهم أصحاب الميداليات الأولمبية، باستئناف تدريباتهم اعتباراً من اليوم الاثنين في منشآت رياضية مغلقة وفق شروط.

وينص المرسوم أنه يمكن للرياضيين المسجلين في قوائم المستويات العليا، والرياضيين الواعدين والرياضيين المحترفين، التدريب في منشآت رياضية مغلقة، باستثناء أولئك الذين يمارسون الرياضات الجماعية والقتالية.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنه سيعاد تدريجياً فتح مراكز التدريب اعتباراً من اليوم، مضيفة أن الأمر قد "يستغرق بضعة أيام إلى أسبوعين". ، الحكومة الفرنسية تسمح لرياضيي النخبة بالتدرب داخل الصالات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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