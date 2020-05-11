محمد بن مسعود - الدمام - عددهم 13 شخصاً ..منذ بداية شهر رمضان واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم. 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 06:36 PM عددهم 13 شخصاً ..منذ بداية شهر رمضان واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم Advertisements شرطة الجوف :ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها شرطة الجوف :ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه امتداد لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة فقد تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول، والقبض على العناصر التي تديرها وعددهم ( 13 ) شخصاً، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441هـ، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم. الكلمات المفتاحية ، شرطة الجوف :ضبط شبكة الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول والقبض على العناصر التي تديرها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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