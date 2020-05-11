متحدث تقويم التعليم لـ”المواطن”: منصة الاختبار التحصيلي مؤهلة لتحمل الأعداد الكبيرة

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متحدث تقويم التعليم لـ”متابعات الخليج 365”: منصة الاختبار التحصيلي مؤهلة لتحمل الأعداد الكبيرة
أكد أن اختبار التحصيل الدراسي معيار مهم للقبول بالجامعات
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض
أكد متحدث هيئة تقويم التعليم والتدريب علي الغبيشي، أن الاختبار التحصيلي معيار مهم في القبول في الجامعات، وكذلك يحقق فرصة الكفاءة في التقدم على الجامعات، كما سيحصلون على فرص قبول عادلة ومعيار موحد على مستوى الوطن.
وردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول إمكانيات الموقع التقنية في تحمل الأعداد الكبيرة، قال الغبيشي: المنصة التي سيقام عليها الاختبار تخضع للأعداد الكبيرة، لذلك تعاقدنا مع شريك عالمي يقدم هذا النوع من الاختبارات في الجامعات العالمية منذ 14 سنة.
وكشف عن توفير فترة تدريبية مجانية تسبق الاختبار الفعلي لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين، حيث من المتوقع أداء 350 ألف طالب وطالبة اختبارهم عن بُعد في منازلهم.
ونوّه على إقامة الاختبار التحصيلي في مقرات هيئة تقويم العليم والتدريب لمن لا يملك أجهزة الحاسب الآلي، وذلك بتنسيق ودعم من وزارة الصحة.
وأكد أن الاختبار التحصيلي يؤثر في تنمية رأس المال البشري وفي كفاءة الإنفاق في المستقبل، كما أن هذا الاختبار لديه موثوقية ومصداقية عالية في المقرات وكذلك عن بعد.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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