شكرا لقرائتكم أمير الباحة يشارك رجال الأمن إفطارهم ويطلع على جهودهم لتطبيق منع التجول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-11 أمير الباحة يشارك رجال الأمن إفطارهم ويطلع على جهودهم لتطبيق منع التجول متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة يشارك صاحب السمو الملكي الدكتور الأمير الدكتور ‫حسام بن سعود أمير منطقة الباحة رجال الأمن وجميع الفرق الميدانية إفطارهم هذا اليوم. Advertisements كما سيطّلع سموه على جهودهم في تطبيق قرار ‫منع التجوّل خلال شهر ‫رمضان المبارك. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الباحة يشارك رجال الأمن إفطارهم ويطلع على جهودهم لتطبيق منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.