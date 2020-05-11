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بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة اليوم 123 شخصاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 2108 متعافين من المرض.
وجاءت جدة ثالثة على مستوى مدن المملكة في أعداد المتعافين بعد مكة المكرمة والرياض.
وبلغ عدد الحالات النشطة في جدة، 4727 حالة حيث جاءت في المركز الثالث بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ووصل عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 6908 مصابين، محتلة المركز الثاني بعد مكة المكرمة التي سجلت 8854 مصاباً.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين.
فيروس كورونا الجديد
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 05:59 PM
جاءت في المركز الثالث على مستوى المملكة بعد مكة والرياضجدة تسجل ارتفاعاً في عدد متعافي "كورونا" ليبلغ 2108 أشخاص
بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة اليوم 123 شخصاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 2108 متعافين من المرض.
وجاءت جدة ثالثة على مستوى مدن المملكة في أعداد المتعافين بعد مكة المكرمة والرياض.
وبلغ عدد الحالات النشطة في جدة، 4727 حالة حيث جاءت في المركز الثالث بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ووصل عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 6908 مصابين، محتلة المركز الثاني بعد مكة المكرمة التي سجلت 8854 مصاباً.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أعلن اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين.
، جدة تسجل ارتفاعاً في عدد متعافي "كورونا" ليبلغ 2108 أشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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