، "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات في بريطانيا إلى 32.065 ،

محمد بن مسعود - الدمام - 210 حالات جديدة

ارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في بريطانيا بواقع 210 إلى 32065، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين).

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة، التي جمعتها الوكالة الحكومية للصحة العامة في إنجلترا ونظيراتها في ويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا، تشمل الوفيات في جميع الأماكن بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الحالات بفيروس كورونا، وهي تغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".

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