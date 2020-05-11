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ارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في بريطانيا بواقع 210 إلى 32065، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين).
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة، التي جمعتها الوكالة الحكومية للصحة العامة في إنجلترا ونظيراتها في ويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا، تشمل الوفيات في جميع الأماكن بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الحالات بفيروس كورونا، وهي تغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 05:46 PM
210 حالات جديدة"كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات في بريطانيا إلى 32.065
ارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في بريطانيا بواقع 210 إلى 32065، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين).
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة، التي جمعتها الوكالة الحكومية للصحة العامة في إنجلترا ونظيراتها في ويلز وأيرلندا الشمالية وأسكتلندا، تشمل الوفيات في جميع الأماكن بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة الحالات بفيروس كورونا، وهي تغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس، وفقاً لـ"رويترز".
، "كورونا" يقفز بحصيلة الوفيات في بريطانيا إلى 32.065 ،
المصدر : الخليج 365
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