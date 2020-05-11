محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت تأییدها لجھود السعودیة في إعادة الاستقرار للأسواق نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي". وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة. الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-11 نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي". وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة. Advertisements 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 05:42 PM أعلنت تأییدها لجھود السعودیة في إعادة الاستقرار للأسواق أعلنت تأییدها لجھود السعودیة في إعادة الاستقرار للأسواق نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي". وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة. ، الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو ،

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