محمد بن مسعود - الدمام - وزعت مئات من وجبات الإفطار هناك نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشروع إفطار الصائم في تايلاند، ووزع مئات من وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في العاصمة بانكوك. وركزت عملية التوزيع على إيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها من الصائمين والفقراء والأيتام والمحتاجين. من جانبه نوه مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند بهذا العطاء الكريم من بلاد الحرمين حكومة وشعبًا، مقدمًا شكره للداعمين لهذه المشاريع المباركة في هذا الشهر المبارك. 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 05:31 PM Advertisements وزعت مئات من وجبات الإفطار هناك "الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم في تايلاند "الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم في تايلاند نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مشروع إفطار الصائم في تايلاند، ووزع مئات من وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في العاصمة بانكوك. وركزت عملية التوزيع على إيصال هذه الوجبات إلى مستحقيها من الصائمين والفقراء والأيتام والمحتاجين. من جانبه نوه مدير مكتب الندوة العالمية في تايلاند بهذا العطاء الكريم من بلاد الحرمين حكومة وشعبًا، مقدمًا شكره للداعمين لهذه المشاريع المباركة في هذا الشهر المبارك. الكلمات المفتاحية ، "الندوة العالمية" تنفذ مشروع إفطار الصائم في تايلاند ،

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