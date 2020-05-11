بالفيديو .. حكم استخدام قطرة الأذن أثناء الصيام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم استخدام قطرة الأذن أثناء الصيام، كما أوضح حكم إفطار المريض في رمضان رغم نصح الطبيب له بالصوم.
وذكر، خلال برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة، أن قطرة الأذن لا تؤثر على الصيام طالما أنها لم تصل للحلق.
وأفاد بأن المريض الذى لا يقدر على الصيام، فعليه أن يفطر حتى ولو نصحه الطبيب بغير ذلك، مشددًا على ضرورة أن يقوم المريض في هذه الحالة بإطعام مسكين عن كل يوم يقوم فيه بالإفطار.
من جهة أخرى، أوضح المنيع موضع وقوف المرأة عندما تؤم الصلاة، حيث ذكر أنه يجب أن تكون في الوسط.
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