شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تقويم التعليم: من لا يملك حاسب آلي سيتمكن من أداء الاختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الطالب الذي لا يملك حاسب آلي، سيتمكن من أداء الاختبار وفق اشتراطات وبروتكولات وزارة الصحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالإعلان عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن منصة الاختبار عن بعد تعمل على التزامن وتساعد المختبر على استمرار الاختبار في حال انقطع الانترنت ولا تؤثر على إجاباته وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 40 معيار حساس للتعرف على أي مخالفات.