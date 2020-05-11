شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تقويم التعليم: من لا يملك حاسب آلي سيتمكن من أداء الاختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الطالب الذي لا يملك حاسب آلي، سيتمكن من أداء الاختبار وفق اشتراطات وبروتكولات وزارة الصحة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالإعلان عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أن منصة الاختبار عن بعد تعمل على التزامن وتساعد المختبر على استمرار الاختبار في حال انقطع الانترنت ولا تؤثر على إجاباته وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 40 معيار حساس للتعرف على أي مخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تقويم التعليم: من لا يملك حاسب آلي سيتمكن من أداء الاختبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.