بالفيديو.. تساقط الأمطار جنوب الحليفة بحائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): كشف مقطع فيديو لأمطار غزيرة جنوب الحليفة بجنوب حائل. كشف مقطع فيديو لأمطار غزيرة جنوب الحليفة بجنوب حائل. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه طقس عبر حساب "تويتر" الأمطار الكثيفة بالمنطقة. وعلق ناشر الفيديو بالدعاء أثناء هطول المطر برفع البلاء والوباء عن بلاد المسلمين.

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