شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تعلن الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية لعلاج كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، الموافقة على إجراء 4 دراسات سريرية خاصة بعلاج مصابي فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفا أن هذه الدراسات معتمدة من الهيئة ومنشورة في موقع رسمي.

وذكر، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن عدد المصانع المحلية المنتجة للكمامات 8 مصانع، ويبلغ إنتاجها أسبوعيًا أكثر من 3 مليون ونصف المليون كمامة.

Advertisements

وأضاف أن عدد المصانع المحلية المنتجة للمعقمات 60 مصنع، تنتج أسبوعيًا أكثر من 3 مليون ونصف المليون لتر، فيما بلغ عدد المصانع المحلية المنتجة للألبسة الطبية 3 مصانع، تنتج أسبوعيًا 94500 حبة.

ودعا إلى استخدام تطبيق طمني، الهادف إلى تعزيز الصحة العامة، والذي يوفر خدمة البحث عن أسعار الأدوية وبدائلها المعتمدة، وتقديم البلاغات عن المنتجات مباشرة، كما يتيح للمستخدم الإطلاع على التنبيهات والتحذيرات الرسمية الصادرة من الهيئة.

وأكد أن التطبيق يرشد الفرد إلى طريقة البحث عن الكمامات أو المعقمات وربط المستخدم مع أكثر من 1000 صيدلية حول المملكة.