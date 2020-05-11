شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة تقويم التعليم والتدريب تكشف تفاصيل الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، علي الغبيشي، آخر التطورات المتعلقة بالاختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد ، أنه من المتوقع أداء 350 ألف طالب وطالبة اختبارهم عن بعد في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وعدم تعريضهم لأي مسببات تساعد في انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وأكد أنه سيتم توفير فترة تدريبية مجانية تسبق الاختبار الفعلي لجميع الطلاب المتقدمين من أجل التعرف على بيئة المنصة وأدواتها بوقت كافي.

وكشف عن إطلاق الهيئة لخدمة توثيق معلومات المختبر اللازمة لأداء الاختبار والتي كانت تقدم مسبقاً بالحضور إلى مقرات الاختبارات، مضيفا أن هذا الإجراء يستهدف الحفاظ على أمن الطلاب وسلامتهم لتقديم الخدمة لهم في منازلهم.

ونوه بأن الدولة تحملت التكاليف الإضافية لتوفير تجهيزات الاختبار عن بعد، ولم تحمل المختبر من الطلاب والطالبات أي رسوم إضافية لأداء الاختبار.