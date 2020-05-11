شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تكشف هوية وأعمار المصابين الجدد بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، هوية وأعمار المصابين الجدد بفيروس كورونا الجديد، والبالغ عددهم 1966 حالة.
وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.
وأضاف أن من بين الحالات الجديدة المصابة بالفيروس 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الصحة تكشف هوية وأعمار المصابين الجدد بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.