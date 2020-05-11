شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحة السعودية تعلن رقما قياسيا لأعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الإثنين .. ومفاجأة بشأن نسبة الإناث والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف وزارة الصحة السعودية ، عن نسبة المصابين الجدد بفيروس كورونا من السعوديين اليوم الإثنين في مختلف مناطق المملكة.
وأعلن، المتحدث باسم الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي اليوم تسجيل 1966 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 41014 حالة .
ففي المؤتمر الصحفي المعهود، قال العبدالعالي، أن 38% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود لسعوديين، و 62% لغير سعوديين .
من جهة أخرى أوضح العبدالعالي أن 22% من الحالات المسجلة اليوم للإناث ، و 78% للذكور .
هذا وتوزعت الحالات الجديدة ما بين 89% للبالغين و 7% أطفال و 4% كبار سن .
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