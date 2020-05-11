السعودية: ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا اليوم

سجلت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الاثنين، 9 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة غلى 1966 إصابة أخرى، في مختلف مناطق المملكة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء، مؤكداً أن عدد الوفيات بعد تسجيل الحالات الجديدة يرتفع إلى 255 حالة.

فيما أعلن عن تسجيل 1280 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 12737 حالة.

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وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وأشار إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم"

وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.