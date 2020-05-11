السجن 3 شهور لمواطن يملك "بار حلال" في السعودية

كشفت مصادر إعلامية في السعودية أن محكمة جدة أمرت بحبس صاحب مقهى نشر دعاية وإعلان لما أسماه "بار حلال"، معتبرة أن إعلانه تضمن عبارات تنتهك الآداب العامة والدين.

ووفق المصادر فإن محكمة جدة الجزائية، أدانت في جلسة عن بعد، صاحب مقهى ظهر في إعلان مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل، بسبب تسمية المقهى بـ "بار حلال"، وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال لثبوت ظهوره في مقطع مسيء للآداب العامة والدين معا. وفق موقع روسيا اليوم.

كما وعزت المحكمة للسلطات المعنية بحجب المقطع من الموقع لتضمنه بعض الألفاظ المنتهكة للآداب العامة والقيم الدينية. ورفضت مبررات المحكوم بأن العبارات الواردة إعلان لمشاهير التواصل الاجتماعي لبيع مشروب حلال، وأكدت أن الألفاظ والعبارات مرفوضة وكان من الممكن تلافيها.

وبحسب صحيفة عكاظ فإن الأجهزة الأمنية ‏رصدت مقطعا متداولا في منصات التواصل الاجتماعي يظهر صاحب المقهى يقدم إعلانا عن طريق مشاهير سناب شات يشرح بيعه مشروبا وصفه بـ"الحلال" بأسلوب كان محل استهجان المجتمع، واستدعت السلطات المتهم واستجوبته وأحالته إلى النيابة.

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وحققت النيابة العامة مع 4 من مشاهير التواصل الاجتماعي شاركوا في إنتاج الإعلان الترويجي ونشره، في حساباتهم على "إنستغرام" و"سناب"، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة جدة الجزائية، مطالبة بتطبيق المادة 6 من نظام جرائم المعلوماتية.

وفي مجريات التحلقي أفاد المتهم في التحقيق بأنه توجه لمشاهير التواصل للإعلان عن مشروبات متوفرة لديه خالية من الكحول، وأفاد بأن الموقع مرخص ويحصل على المشروبات من موردين في السوق السعودية، وأخضعت النيابة العامة المقطع للتدقيق وظهر المتهم وحوله قوارير وهو يردد "موجود الآن ‏بار في جدة"، "كل المشروبات هنا خالية من الكحول"، "راح نغير فكرتكم عن المشروبات"، ومع ذلك وصف محتويات المقهى بأنها نبيذ حلال.

وبعد المرافعات وفحص الأدلة والقرائن خلصت دائرة قضائية من 3 قضاة بالمحكمة إلى إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، وحكمت بحبسه 3 أشهر، وتغريمه 10 آلاف ريال، وحجب المقطع محل الجريمة.