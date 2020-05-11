وزارة الصحة: تسجيل 1966 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 255

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 41,014 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي12737، وذلك بعد تسجيل 1280 حالة جديدة.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 255 بعد تسجيل9 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.