«الأرصاد» تنبه إلى أمطار رعدية على الباحة وجازان.. و«الدفاع المدني» يحذر المواطنين

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، من أمطار رعدية تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.
وأوضحت أن التنبيه يشمل (مدينة الباحة، محافظات العقيق، المندق، بلجرشي، بني حسن والأجزاء المجاورة لها)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساء.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .
كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أنها ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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