وزارة الصحة تُوضح 5 خطوات لاستلام الطلبات بطريقة آمنة

أوضحت وزارة الصحة 5 خطوات استلام الطلبات بطريقة آمنة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يجب التأكد أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية ومسجلة لدى هيئة الاتصالات.

وأكدت وزارة الصحة أنه عند استلام الطلب يجب وضع مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل، والحرص على الدفع الإلكتروني بدلا من النقدي.

وكذلك غسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب وعدم غسل الوجه، ثم التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور إن أمكن، وفقًا لوزارة الصحة.

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وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة.

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