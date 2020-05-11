«أمانة العاصمة المقدسة» تغلق 25 منشأة غذائية في نطاق بلدية العمرة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثله في بلدية العمرة الفرعية (25) منشأة غذائية خلال الـ 3 أيام الماضية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي، أنه جرى إغلاق المنشآت الغذائية بسبب عدم التزام العاملين بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع وعدم توفير عقود لشركات التوصيل، إلى جانب وجود لحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى تدنٍ في مستوى النظافة .

وأشار إلى أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

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ودعا المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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