«صحة جازان»: تطعيم 96% من المستهدف الشهري بتطعيمات الأطفال خلال أبريل

أعلنت صحة جازان أنها حققت 94.29% من المستهدف الشهري للأطفال بالتطعيمات الأساسية خلال شهر مارس، و 96.85% من المستهدف خلال شهر أبريل.

وقالت صحة جازان: إن ذلك ما كان ليتحقق لولا فضل الله ثم الثقة الكبيرة في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في المرافق الصحية والحرص على تطبيقها.

وأثنت على الجهود التي يقوم بها العاملون في المراكز الصحية من خلال التواصل الدائم مع الآباء والأمهات وتذكيرهم بمواعيد تطعيم أطفالهم، مؤكدة التزام المنشآت الصحية بجميع المعايير الوقائية الخاصة بمكافحة العدوى.

وأوضحت أن الالتزام بمواعيد التطعيم يسهم بإذن الله في الوقاية من الأمراض المعدية، وتقوية الجهاز المناعي وخفض نسبة الوفيات، وفي حال تأخر إعطاء جرعة من جرعات التطعيم للطفل يكون معرضًا للإصابة بالأمراض المستهدفة بهذه التطعيمات ولحمايته يجب مراجعة عيادة التحصين بالمركز الصحي في أقرب وقت لإكمال الجرعات.

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وكانت وزارة الصحة في إطار حرصها على صحة الأطفال وسلامتهم دعت إلى الحفاظ على صحة الأبناء، وذلك بعدم تأجيل التطعيمات مؤكدة أن التطعيمات تُعد من الإجراءات الاحترازية الأساسية؛ لحفظ الصحة، ووسيلة للحماية من الأمراض المعدية.

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