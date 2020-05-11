بالتعاون مع مؤسسة تجارية متخصصة في تجارة الملابس
وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» اليوم الإثنين اتفاقية مع إحدى المؤسسات التجارية المتخصصة في تجارة الملابس الجاهزة لتوفير مستلزمات الكسوة لأسر النزلاء بسجون المنطقة؛ مساهمة من اللجنة في إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم بمناسبة عيد الفطر المبارك .
يأتي ذلك في إطار فعاليات حملة «أسر السجناء- مسؤوليتنا» والتي دشنها الأسبوع الماضي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .
ووفقًا لرئيس اللجنة علي بن موسى زعلة فإن برنامج الكسوة يشمل مائتي أسرة من مدينة جازان ومختلف المحافظات، ويتم صرفها بموجب كوبونات قيمة كل منها أربعمائة ريال وبمبلغ إجمالي ثمانين ألف ريال .
وكانت اللجنة قد بدأت مؤخرًا في توزيع خمسمائة وخمسين سلة غذائية ببطاقات ممغنطة عن طريق أحد مراكز التسوق بمدينة جازان بمبلغ إجمالي مائة وخمسة وستين ألف ريال .
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كانت هذه تفاصيل خبر بـ 80 ألف ريال.. «تراحم جازان» توفر كسوة العيد لـ 200 أسرة من أهالي السجناء بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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