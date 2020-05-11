تعرَّف على آلية ومواعيد طلب تعويض العاملين السعوديين من التأمينات الاجتماعية

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض شهر يونيو للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ودعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا بعدُ والراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا بالتقيد بالمواعيد المحددة للتقديم.

موعد تقديم المشتركين والمنشآت على الدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يجب على المنشأة أن تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 14 مايو 2020، والمشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 18 مايو، ويتم صرف الدعم بداية شهر يونيو.

وفي حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة وتقدم بعد 18 مايو وقبل 31 مايو، يتم صرف تعويض شهر يونيو مع شهر يوليو في الأول من يوليو، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه في حال تأخر المنشأة في التقديم على التعويض والدعم عن المواعيد المحددة يكون بداية الاستحقاق والصرف في الأول من يوليو.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه يتم احتساب التعويض بناء على متوسط الأجور الشهرية الخاضعة لتغطية نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال الـ 24 شهرا الأخيرة أو جزء منها، بحيث يتم الصرف بواقع 60% من متوسط هذه الأجور.

خطوات طلب المنشأة للدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت خطوات طلب المنشأة دعم العاملين بها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ثم الدخول على حساب المنشأة باستخدام رمز المستخدم (يبدأ بحرف S ثم الاشتراك المكون من 9 أرقام وينتهي بـ01).

ومن ثم اختيار أيقونة «خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا»، ثم تتم تعبئة البيانات المطلوبة واختيار المشتركين المراد دعمهم، ثم الضغط على تقديم الطلب ثم ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طريقة طلب المشتركين للتعويض من التأمينات الاجتماعية

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ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإنه في حال وصول رسالة نصية على الجوال المشترك المسجل في «أبشر» تدعوه إلى التقدم بطلب تعويض نظام ساند يمكن اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2-تسجيل الدخول على حساب المشترك الشخصي بالتأمينات أون لاين.

3- اختيار أيقونة التعطل عن العمل.

4-اختيار طلب ساند.

5-إدخال رقم الحساب البنكي «الآيبان» ثم إرسال الطلب.

6-ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماد الطلب ستصلك رسالة نصية لتأكيد الطلب.

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