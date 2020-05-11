«أمانة نجران» تنفذ أكثر من 24 ألف جولة رقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية

نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، 24492 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهودها؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس. كما قامت بتنفيذ 8680 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 22125 موقعًا، شملت المرافق الحكومية و الشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار؛ للتأكيد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.

وأكد استمرار تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إنفاذًا لتوجيهات صاحب الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ومتابعة توجيهات وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية والجولات الرقابية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية حفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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ودعا أمين منطقة نجران الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940؛ لتقديم البلاغات والشكاوى.

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