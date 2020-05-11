أخبار السعودية اليوم.. خفض أسعار البنزين.. وصرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 11 مايو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، منها إيقاف بدل غلاء المعيشة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وخفض أسعار البنزين، وصرف 1.850 مليار معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

إجراءات جديدة لمواجهة آثار كورونا.. إيقاف بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة

أوضح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة؛ لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

أرامكو تخفض أسعار البنزين إلى النصف تقريبًا

أعلنت وزارة الطاقة، مساء أمس الأحد، 10 مايو 2020 خفض أسعار الوقود، وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

خادم الحرمين يوجه بصرف 1.850 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصرف 1.850 مليار ريال (مليار وثمانمائة وخمسين مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي) بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

بعد تطبيق الدفع الإلكتروني.. «أمانة المدينة» تكثف جولاتها الميدانية على محطات الوقود

كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها جولاتها الميدانية على محطات الوقود؛ للتأكد من تشغيل شاشات عرض أسعار الوقود وتوافر أجهزة خدمة الدفع الإلكتروني.

"سكني": إصدار أكثر من 15 ألف عقد للأراضي السكنية منذ بداية الاحترازات الصحية

أصدر برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان 15.374 عقدًا لأراضٍ سكنية منذ بداية فترة الاحترازات الصحية وتفعيل العمل عن بُعد لكل الأنشطة والقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا منذ منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن.

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خلال عام 2019.. قفزة في صادرات السعودية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتُّحف

شهدت الصادرات السعودية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف خلال عام 2019، قفزة بنسبة 92.1% إلى نحو 7.56 مليار ريال، مقارنة بصادرات عام 2018 التي بلغت حينها 3.98 مليار ريال، بفارق 3.67 مليار ريال.

«أمانة جدة» تنفذ أكثر من 123 ألف حملة رقابية وتضبط آلاف المخالفات

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية 123,305 حملات، أسفرت عن ضبط 857 طنًا من المصادرات، و6795 من مخالفات الأنشطة المستثناة، وذلك خلال الفترة من 21 رجب الماضي وحتى اليوم.

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 104 جرائم باستخدام سيارة أمن مزيفة

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي مكون من 5 سعوديين تورطوا في ارتكاب 104 جرائم تنوعت ما بين سرقة سيارات وسلب عمالة تحت تهديد السلاح، ومخالفة منع التجول والإفطار في نهار رمضان.

منشآت: أكثر من 300 ألف مشاهدة لجلسة الحلول المالية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، أن عدد مشاهدات جلسة "الحلول المالية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" تجاوز 300 ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتراضية السادسة أمس، ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.

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