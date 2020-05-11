بالفيديو.. «الزعاق»: أجواءً شبه مستقرة بوجه عام اليوم الإثنين.. وسحب عابرة

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، أجواءً شبه مستقرة بوجه عام ، مشيرًا إلى تشكلات سحبية على بعض المناطق بعضها ذات هطولات مطرية وأغلبها سحب عابرة.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أجواءً شبه مستقرة بوجه عام وحركة الرياح فيها بعد العصر على جنوب المنطقة الوسطى بداية من شرق الخرج تشمل الأحساء وسلوى والدمام وتمتد إلى البحرين والجبيل والكويت».

وأضاف: «وهنالك تشكلات سحبية على بعض المناطق بعضها ذات هطولات مطرية وأغلبها سحب عابرة منها شرق مكة المكرمة والطائف وكذلك الباحة وبلجرشي وشمال الباحة وأيضًا تمتد هذه السحب على خميس مشيط ومحايل وعسير وباللسمر وكذلك تمتد على جازان ناحية أبو عريش».

وأشار عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إلى أن هناك فرصة لتشكلات سحبية عابرة تقع شرق المجمعة وتمتد على الساحل الشرقي ناحية النعيرية.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقتي (الشرقية، نجران).

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ أيضًا:

«الزعاق» يتوقع أجواءً متقلبة وأمطارًا متفرقة في عدة مناطق بالمملكة

بالفيديو.. الزعاق يتوقع "حالة مطرية" مسبوقة بهبوب رياح

الزعاق يتوقع "حالة مطرية مميزة".. ويحدد المناطق المتأثرة بها