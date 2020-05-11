السعودية اليوم / أمانة الجوف تكثف جولاتها الميدانية على محطات الوقود للتأكد من تشغيل شاشة أسعار الوقود



سكاكا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

تتابع أمانة منطقة الجوف وبلدياتها جولاتها الميدانية على محطات الوقود للتأكد من تشغيل شاشة عرض أسعار الوقود في جميع المحطات.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله بن بدر الماجد أن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة تابعت تنفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام تشغيل الشاشة الالكترونية في مدخل كل محطة وقود والتي تبين أسعار البنزين والديزل والكيروسين، بحيث تكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي ، شاملة ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة بالإضافة الى متابعة توفر اجهزة الدفع الإلكتروني .

ودعا الماجد للإبلاغ عن محطات الوقود المتجاهلة لتركيب وتشغيل شاشات عرض الأسعار، من أجل الشفافية، وذلك بالاتصال على الرقم"940" ، وفِي حال اختلاف الأسعار ابلاغ وزارة التجارة عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك (1900).

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16:53ت م

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