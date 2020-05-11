السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي الخمعلي بعد انتهاء تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة



بريدة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه في ديوان الإمارة , اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي بمناسبة انتهاء تكليفه مديراً للشؤون الصحية بالمنطقة.

ورحب سموه في بداية الاستقبال به , مثمناً سموه جهوده التي قدمها لخدمة مختلف المرافق الصحية بالمنطقة ، والتعاون المثمر الذي قام به مع القطاعات كافة ، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي ، متمنيًا للعاملين في القطاع الصحي بالمنطقة كل التوفيق والسداد والنجاح لتجاوز هذه الجائحة العالمية وهي مرض

ووجه سمو أمير منطقة القصيم بتكليف الخمعلي مستشاراً بديوان إمارة المنطقة , نظير ما قدمه من خدمات أثمرت في تطوير وتعزيز القطاع الصحي بالمنطقة , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع .

فيما عبر الخمعلي عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله له ، وعلى دعمه المتواصل له طيلة فترة عمله ، سائلاً الله التوفيق للجميع.

// انتهى //

16:18ت م

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بريدة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه في ديوان الإمارة , اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي بمناسبة انتهاء تكليفه مديراً للشؤون الصحية بالمنطقة.ورحب سموه في بداية الاستقبال به , مثمناً سموه جهوده التي قدمها لخدمة مختلف المرافق الصحية بالمنطقة ، والتعاون المثمر الذي قام به مع القطاعات كافة ، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي ، متمنيًا للعاملين في القطاع الصحي بالمنطقة كل التوفيق والسداد والنجاح لتجاوز هذه الجائحة العالمية وهي مرض فيروس كورونا المستجد ، في ظل ماتقدمه وتبذله حكومتنا الرشيدة لمواجهة انتشار هذا الفيروس.ووجه سمو أمير منطقة القصيم بتكليف الخمعلي مستشاراً بديوان إمارة المنطقة , نظير ما قدمه من خدمات أثمرت في تطوير وتعزيز القطاع الصحي بالمنطقة , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع .فيما عبر الخمعلي عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله له ، وعلى دعمه المتواصل له طيلة فترة عمله ، سائلاً الله التوفيق للجميع.// انتهى //16:18ت م0123

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