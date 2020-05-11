السعودية اليوم / لبنان يسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة بفيروس

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي ان من بين المصابين 14 لمقيمين و حالتين لوافدين، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين إلى 859 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس مستقر عند 234.

// انتهى //

16:09ت م

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بيروت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي ان من بين المصابين 14 لمقيمين و حالتين لوافدين، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين إلى 859 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة وعدد حالات الشفاء من الفيروس مستقر عند 234.// انتهى //16:09ت م0110

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