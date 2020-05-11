السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا وثار وبدر الجنوب وثار وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

//انتهى//

16:03ت م

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