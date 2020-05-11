السعودية اليوم / فرع هيئة الأمر بالمعروف بنجران يفعّل برنامج "الصيام جنّة"



نجران 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران البرنامج التوعوي "الصيام جنّة"، من خلال عرض إصدارات الرئاسة العامة على الشاشات الإلكترونية واللوحات في المجمعات التجارية والأسواق والأماكن العامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الأعمال التوعوية والوقائية للتذكير بفضل الصيام وآدابه.

ويأتي ذلك تنفيذاً لبرنامج الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، ودعم من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لإيصال الرسالة السامية للرئاسة العامة لكافة شرائح المجتمع.

//انتهى//

16:02ت م

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