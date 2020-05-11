السعودية اليوم / الكويت تسجّل 598 إصابة جديدة بكورونا



الكويت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم 598 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات، فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.

// انتهى //

15:33ت م

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الكويت 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 9286 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنها سجّلت 178 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2907 حالات، فيما سجلت 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 65 حالة.// انتهى //15:33ت م0101

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