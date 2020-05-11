السعودية اليوم / المغرب تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2759 بعد تعافي 205 أشخاص، فيما تم استبعاد 61515 حالة بعد الكشف المخبري.

// انتهى //

15:23ت م

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الرباط 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 6226، فيما استقر عدد المتوفين الى 188.وأوضحت وزارة الصحة المغربية ان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2759 بعد تعافي 205 أشخاص، فيما تم استبعاد 61515 حالة بعد الكشف المخبري.// انتهى //15:23ت م0099

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