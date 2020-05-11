السعودية اليوم / الهلال الأحمر يتلقى أكثر من 280 ألف اتصال بمنطقة الرياض



الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

تلقت غرفة العمليات بمنطقة الرياض منذ بداية جائحة

وتم تمرير قرابة 60 ألف بلاغ للمراكز التابعة للمنطقة والبالغ عددها 110 مراكز إسعافية ، كما تلقت غرفة العمليات أكثر من 63 ألف طلب عبر تطبيق اسعفني، وقد سجلت الحالات المرضية الأعلى بـ (47772) بلاغاً فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث أكثر من 11 ألف بلاغ خلال الفترة الماضية.

// انتهى //

15:16ت م

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الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستلقت غرفة العمليات بمنطقة الرياض منذ بداية جائحة كورونا أكثر من 280 ألف مكالمة مستلمة، منها أكثر من 51 ألف بلاغ خلال الشهرين الماضيين،والذي تم من خلالها مباشرة أكثر من 3 آلاف حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد.وتم تمرير قرابة 60 ألف بلاغ للمراكز التابعة للمنطقة والبالغ عددها 110 مراكز إسعافية ، كما تلقت غرفة العمليات أكثر من 63 ألف طلب عبر تطبيق اسعفني، وقد سجلت الحالات المرضية الأعلى بـ (47772) بلاغاً فيما بلغ عدد بلاغات الحوادث أكثر من 11 ألف بلاغ خلال الفترة الماضية.// انتهى //15:16ت م0094

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