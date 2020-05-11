السعودية اليوم / زلزال بقوة 4 درجات يضرب كوريا الشمالية



لندن 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته أربع درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب غربي كوسان في كوريا الشمالية.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن الزلزال وقع على مسافة 28 كيلومترا جنوب غربي كوسان في كوريا الشمالية، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

دون ان ترد انباء عن وقوع خسائر او أضرار بشرية او مادية.

// انتهى //

15:01ت م

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